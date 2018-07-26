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Лига Европы 2026/2027
Кайрат - АЗ Алкмаар
Кайрат - АЗ Алкмаар: обзор матча 26 июля 2018
Кайрат
26.07.2018, четверг, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
81'
Желтая карточка
Б. Исламхан
55'
42'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Владимир Плотников
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
7
Георгий Жуков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
77
Станислав Лунин
ЦФ
9
Мартон Эппель
ЦФ
АЗ Алкмаар
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
4-2-1
1
Плотников
5
Суюмбаев
5
Куат
4
Бато
66
Политевич
28
Аршавин
88
Исаэль
9
Исламхан
3-3-1-1
40
Бизот
4
Хацидиакос
12
Влаар
2
Оувеян
20
Сентьенс
18
Мидтсьё
22
Свенссон
20
Тил
9
Фрайдей
Остались в запасе
Кайрат
АЗ Алкмаар
92
Стас Покатилов
ВР
7
Георгий Жуков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
77
Станислав Лунин
ЦФ
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
92
Стас Покатилов
ВР
7
Георгий Жуков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
77
Станислав Лунин
ЦФ
9
Мартон Эппель
ЦФ
Остались в запасе
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Кайрат - АЗ Алкмаар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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