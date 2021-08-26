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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Селтик
АЗ Алкмаар - Селтик: обзор матча 26 августа 2021
АЗ Алкмаар
26.08.2021, четверг, 21:15
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Селтик
6'
З. Абухляль
26'
К. Старфельт (АГ)
3'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол АЗ Алкмаар - Селтик
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
90'
86'
Замена
И. Соро
️️️️
К. Фурухаси
Замена
С. Беукема
️️️️
Ф. Мидтсьё
75'
Замена
Э. Поку
️️️️
З. Абухляль
71'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
В. Павлидис
71'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
66'
62'
Желтая карточка
А. Монтгомери
60'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Т. Рогич
58'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Желтая карточка
З. Абухляль
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Старфельт
26'
24'
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Г. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Х. Верхюлст
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Абада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
16
Аслак Витри
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-1-2-1-3
12
Верхюлст
28
Сугавара
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
20
де Вит
7
Абухляль
21
Карлссон
14
Павлидис
16
Витри
4-2-3-1
1
Харт
15
Старфельт
56
Ролстон
23
Уэлш
32
Тэйлор
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
10
Кристи
7
Рогич
7
Фурухаси
14
Павлидис
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
18
Мидтсьё
31
Беукема
31
Беукема
18
Мидтсьё
7
Абухляль
17
Поку
17
Поку
7
Абухляль
7
Фурухаси
19
Соро
19
Соро
7
Фурухаси
32
Тэйлор
3
Монтгомери
3
Монтгомери
32
Тэйлор
7
Рогич
29
Эдуард
29
Эдуард
7
Рогич
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Селтик
1
Петер Виндаль
ВР
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Лайам Шоу
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
25
Тейс Остинг
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Лайам Шоу
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча АЗ Алкмаар - Селтик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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