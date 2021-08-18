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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - АЗ Алкмаар
Селтик - АЗ Алкмаар: обзор матча 18 августа 2021
Селтик
18.08.2021, среда, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
12'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Селтик - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Э. Ролстон
63'
Замена
️️️️
О. Эдуард
58'
49'
Желтая карточка
Д. де Вит
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Д. Тернбулл
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
25
Тейс Остинг
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
16
Аслак Витри
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
15
Старфельт
23
Уэлш
56
Ролстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
11
Абада
7
Фурухаси
3-1-2-2-2
12
Верхюлст
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
14
Павлидис
25
Остинг
29
Эдуард
29
Эдуард
Остались в запасе
Селтик
АЗ Алкмаар
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Петер Виндаль
ВР
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
16
Аслак Витри
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
29
Лайам Шоу
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
16
Аслак Витри
ЦФ
6
Пер Коопмейнерс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Селтик - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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