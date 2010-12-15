Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - БАТЭ
АЗ Алкмаар - БАТЭ: обзор матча 15 декабря 2010
АЗ Алкмаар
15.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
БАТЭ
6'
К. Сигторссон
84'
К. Сигторссон
86'
А. Махер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - БАТЭ
ГОЛ! 3:0!
А. Махер
Замена
А. Володько
️️️️
Д. Лихтарович
ГОЛ! 2:0!
К. Сигторссон
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Замена
А. Махер
️️️️
П. Вернблум
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Павлов
Замена
С. Поульсен
️️️️
Н. Виргевер
Замена
Э. Олехнович
️️️️
С. Сосновский
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Мартенс
ГОЛ! 1:0!
К. Сигторссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
25
Дмитрий Бага
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
4-1-3-2
44
Ромеро
4
Мойсандер
15
Морено
2
Ялинс
24
Виргевер
19
Вернблум
10
Фалкенбург
6
Схаарс
26
Мартенс
14
Холмен
30
Сигторссон
4-4-1-1
16
Веремко
24
Шитов
15
Радьков
3
Сосновский
5
Юревич
25
Бага
88
Брессан
2
Лихтарович
33
Нехайчик
17
Павлов
20
Родионов
24
Виргевер
7
Поульсен
7
Поульсен
24
Виргевер
19
Вернблум
6
Махер
6
Махер
19
Вернблум
26
Мартенс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
26
Мартенс
2
Лихтарович
8
Володько
8
Володько
2
Лихтарович
3
Сосновский
23
Олехнович
23
Олехнович
3
Сосновский
17
Павлов
15
Скавыш
15
Скавыш
17
Павлов
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
БАТЭ
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
17
Сергей Глебко
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Остались в запасе
17
Сергей Глебко
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча АЗ Алкмаар - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
БАТЭ
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+