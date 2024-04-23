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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Лаваль
Осер - Лаваль: обзор матча 23 апреля 2024
Осер
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
4 : 0
Завершен
Лаваль
4'
И. Ломами (АГ)
13'
Ф. Айе
33'
Ф. Айе
90'
К. Дануа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Лаваль
ГОЛ! 4:0!
К. Дануа
90'
Замена
К. Дагба
️️️️
Жубал
87'
Замена
К. Акпа
️️️️
Р. Равелосон
87'
Замена
К. Дануа
️️️️
П. Джоли
86'
82'
Замена
W. Benard
️️️️
J. Roye
72'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Adeoti
Желтая карточка
Жубал
67'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Ф. Айе
63'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Э. Овусу
62'
62'
Замена
П. Диав
️️️️
Y. Tavares
62'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
M. Tchokounté
46'
Замена
А. Черни
️️️️
И. Ломами
45'
+2
Красная карточка
А. Бобишон
ГОЛ! 3:0!
Ф. Айе
Пас отдал
Г. Перрен
33'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Айе
Пас отдал
Р. Равелосон
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Ломами
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
26
Джоли
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
9
Синайоко
97
Айе
28
Перрен
97
Агузуль
4-1-1-4
30
Самасса
31
Ломами
7
23
23
14
Бобишон
28
Кадиль
4
6
17
18
22
Равелосон
92
Акпа
92
Акпа
22
Равелосон
5
Жубал
2
Дагба
2
Дагба
5
Жубал
97
Айе
10
Диуссе
10
Диуссе
97
Айе
26
Джоли
17
Дануа
17
Дануа
26
Джоли
42
Овусу
45
Онаиву
45
Онаиву
42
Овусу
31
Ломами
75
Черни
75
Черни
31
Ломами
23
23
Диав
23
Диав
23
4
26
26
4
17
8
8
17
18
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
18
Остались в запасе
Осер
Лаваль
40
Тео Де Персен
ВР
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Theo Chatelain
ВР
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Осер - Лаваль
1
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Количество передач
673
350
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Аббе-Дешамп
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