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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Австрия
Швейцария - Австрия: обзор матча 08 июня 2024
Швейцария
08.06.2024, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Австрия
26'
С. Видмер
5'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Австрия
90'
+1
Желтая карточка
П. Виммер
82'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
Желтая карточка
Л. Стержиу
79'
77'
Замена
М. Зайдль
️️️️
К. Лаймер
Замена
С. Зесигер
️️️️
Р. Родригес
77'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
М. Аканджи
77'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Г. Джака
77'
67'
Замена
К. Дансо
️️️️
Г. Траунер
67'
Замена
М. Вебер
️️️️
Ф. Линхарт
Замена
Д. Шакири
️️️️
З. Амдуни
66'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Варгас
66'
Желтая карточка
Г. Джака
57'
46'
Замена
П. Виммер
️️️️
Ф. Кайнц
46'
Замена
С. Пош
️️️️
Ф. Данильюк
46'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
М. Эбишер
️️️️
С. Цубер
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Видмер
Пас отдал
Р. Варгас
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
(К)
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
18
Романо Шмид
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Маттиас Зайдль
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
17
Варгас
11
Ндой
10
Амдуни
4-2-3-1
1
Линднер
16
Мвене
5
Траунер
3
Данильюк
15
Линхарт
6
Зайвальд
20
Лаймер
10
Баумгартнер
18
Шмид
17
Кайнц
11
Грегоритч
5
Аканджи
2
Стержиу
2
Стержиу
5
Аканджи
13
Родригес
14
Зесигер
14
Зесигер
13
Родригес
10
Джака
6
Сьерро
6
Сьерро
10
Джака
14
Цубер
20
Эбишер
20
Эбишер
14
Цубер
10
Амдуни
23
Шакири
23
Шакири
10
Амдуни
17
Варгас
23
Окафор
23
Окафор
17
Варгас
5
Траунер
3
Дансо
3
Дансо
5
Траунер
3
Данильюк
5
Пош
5
Пош
3
Данильюк
15
Линхарт
14
Вебер
14
Вебер
15
Линхарт
10
Баумгартнер
10
Гриллич
10
Гриллич
10
Баумгартнер
20
Лаймер
22
Зайдль
22
Зайдль
20
Лаймер
17
Кайнц
21
Виммер
21
Виммер
17
Кайнц
Остались в запасе
Швейцария
Австрия
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Марко Груль
ЛВ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Марко Груль
ЛВ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Швейцария - Австрия
2
2
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
560
409
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Зиттерштадион
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