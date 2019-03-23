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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Аустрия
Зенит - Аустрия: обзор матча 23 марта 2019
Зенит
23.03.2019, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Аустрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Аустрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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