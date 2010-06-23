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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Австралия - Сербия
Австралия - Сербия: обзор матча 23 июня 2010
Австралия
23.06.2010, среда, 22:30
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сербия
70'
Т. Кэхилл
72'
Б. Холмен
82'
М. Пантелич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия - Сербия
ГОЛ! 2:1!
М. Пантелич
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
Д. Лазович
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 2:0!
Б. Холмен
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Замена
М. Пантелич
️️️️
Н. Жигич
Желтая карточка
Б. Эмертон
Замена
️️️️
М. Брешиано
Замена
Б. Холмен
️️️️
К. Валери
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
М. Бьюшам
18'
Желтая карточка
А. Лукович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Марк Шварцер
ВР
21
Дэвид Карни
ЛЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ЦЗ
8
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
5
Джейсон Кулина
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
4
Тим Кэхилл
ЦФ
9
Джошуа Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
22
Иван Обрадович
ЛЗ
0
Александар Лукович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
0
Милош Нинкович
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Деян Станкович
(К)
ПП
0
Милан Йованович
ЛФ
15
Никола Жигич
ЦФ
0
Милош Красич
РФ
Главный тренер
Радомир Антич
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
17
Никита Рукавица
ЛП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Ричард Гарсия
ПП
20
Дарио Видошич
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Сербия
12
Боян Исаилович
ВР
23
Анджелко Джуричич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Гойко Качар
ЦП
0
Ненад Мильяш
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Драган Мрджа
ЦФ
0
Марко Пантелич
ЦФ
18
Данко Лазович
ЦФ
4-4-2
1
Шварцер
21
Карни
6
Бьюшам
2
Нилл
8
Уилкшир
23
Брешиано
5
Кулина
16
Валери
7
Эмертон
9
Кеннеди
4
Кэхилл
4-3-3
1
Стойкович
0
Лукович
6
Иванович
0
Видич
22
Обрадович
0
Станкович
22
Кузманович
0
Нинкович
0
Красич
15
Жигич
0
Йованович
8
Уилкшир
19
Гарсия
19
Гарсия
8
Уилкшир
16
Валери
14
Холмен
14
Холмен
16
Валери
15
Жигич
0
Пантелич
0
Пантелич
15
Жигич
22
Кузманович
18
Лазович
18
Лазович
22
Кузманович
Остались в запасе
Австралия
Сербия
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
17
Никита Рукавица
ЛП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
12
Боян Исаилович
ВР
0
Драган Мрджа
ЦФ
23
Анджелко Джуричич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Гойко Качар
ЦП
0
Ненад Мильяш
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Радомир Антич
Остались в запасе
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
17
Никита Рукавица
ЛП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Остались в запасе
12
Боян Исаилович
ВР
0
Драган Мрджа
ЦФ
23
Анджелко Джуричич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Гойко Качар
ЦП
0
Ненад Мильяш
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Пим Вербеек
Главный тренер
Радомир Антич
Статистика матча Австралия - Сербия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Помощники судьи:
Пабло Фандино
Маурисио Эспиноса (оба - Уругвай)
Стадион:
Мбомбела
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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