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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Австралия
Англия - Австралия: обзор матча 13 октября 2023
Англия
13.10.2023, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Австралия
58'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Англия - Австралия
90'
+1
Замена
A. Hassan Toure
️️️️
К. Меткалф
83'
Замена
А. Бехич
️️️️
К. Роулес
83'
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Бойл
79'
Желтая карточка
Д. Ирвин
75'
Замена
Л. Миллер
️️️️
Р. Стрейн
74'
Замена
Д. Бос
️️️️
М. Дюк
74'
Замена
Б. Боррелло
️️️️
К. Гудвин
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
О. Уоткинс
73'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Мэддисон
73'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Ф. Томори
62'
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Галлахер
62'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Д. Хендерсон
62'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Грилиш
61'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Грилиш
58'
40'
Желтая карточка
Р. Стрейн
Желтая карточка
К. Галлахер
35'
34'
Желтая карточка
К. Баккус
Желтая карточка
Л. Колуилл
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
21
Кэмерон Берджесс
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Австралия
1
Том Гловер
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Джордан Бос
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
38
Авер Мабиль
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
9
Мохамед Туре
ЦФ
8
Массимо Луонго
ЦФ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
11
Al Hassan Toure
ЦФ
4-2-3-1
13
Джонстон
15
Данк
14
Томори
6
Колуилл
2
Александер-Арнольд
24
Галлахер
8
Хендерсон
17
Грилиш
19
Мэддисон
20
Боуэн
19
Уоткинс
3-2-1-2-2
1
Райан
3
Стрейн
4
Роулес
19
Суттар
17
Баккус
8
Меткалф
22
Ирвин
6
Бойл
23
Гудвин
15
Дюк
21
Берджесс
14
Томори
5
Стоунз
5
Стоунз
14
Томори
8
Хендерсон
12
Триппьер
12
Триппьер
8
Хендерсон
24
Галлахер
14
Филлипс
14
Филлипс
24
Галлахер
17
Грилиш
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
17
Грилиш
19
Мэддисон
7
Фоден
7
Фоден
19
Мэддисон
19
Уоткинс
0
Нкетиа
0
Нкетиа
19
Уоткинс
4
Роулес
16
Бехич
16
Бехич
4
Роулес
15
Дюк
5
Бос
5
Бос
15
Дюк
3
Стрейн
3
Миллер
3
Миллер
3
Стрейн
6
Бойл
38
Мабиль
38
Мабиль
6
Бойл
23
Гудвин
11
Боррелло
11
Боррелло
23
Гудвин
8
Меткалф
11
11
8
Меткалф
Остались в запасе
Англия
Австралия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
1
Том Гловер
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
13
Эйден О'Нил
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
9
Мохамед Туре
ЦФ
8
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Гловер
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
13
Эйден О'Нил
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
9
Мохамед Туре
ЦФ
8
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Англия - Австралия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
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