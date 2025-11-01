Введите ваш ник на сайте
Атромитос - Кифисиас: онлайн-трансляция 01 ноября 2025

Атромитос
01.11.2025, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 9 тур
- : -
Не начался
Кифисиас
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Атромитос - Кифисиас
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Атромитос
Кифисиас
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
22 декабря 2024, 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая 2024, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая 2024, 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
Больше новостей
Греция. Суперлига
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Последние матчи
Атромитос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Атромитос
0 : 0
10.05.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
1 : 4
03.05.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 4 тур
Атромитос
1 : 1
26.04.2025
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 0
13.04.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
0 : 1
07.04.2025
Астерас
  • Читайте нас: 