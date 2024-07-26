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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо: обзор матча 26 июля 2024
Атлетико Паранаэнсе
26.07.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Серро Портеньо
3'
Г. Мастриани
59'
Т. Куэльо
68'
F. Fernandez
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо
Замена
Габриэль
️️️️
Кристиан
85'
Замена
M. Gamarra
️️️️
Фернандиньо
80'
74'
Замена
R. Carrascal
️️️️
E. Brock
68'
ГОЛ! 2:1!
F. Fernandez
Вторая желтая
Б. Запелли
66'
60'
Замена
F. Fernandez
️️️️
D. Rodriguez
60'
Замена
F. Da Costa
️️️️
Д. Чурин
ГОЛ! 2:0!
Т. Куэльо
59'
30'
Желтая карточка
M. Benitez
Желтая карточка
Б. Запелли
26'
Желтая карточка
Фернандиньо
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мастриани
Пас отдал
Т. Куэльо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Серро Портеньо
33
C. Baez
ЦЗ
16
E. Gimenez
ЦП
7
D. Rodriguez
ЦП
8
F. Carrizo
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
9
Диего Чурин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Серро Портеньо
15
R. Carrascal
ЦП
30
A. Farina
ЦП
91
F. Da Costa
ЦФ
40
F. Fernandez
ЦФ
3-3-3-1
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Кристиан
28
Куэльо
10
Запелли
17
Каноббио
39
Мастриани
1-5-1-2
33
16
8
5
Морель
26
Пирис
7
11
Итурбе
9
Чурин
4
5
Фернандиньо
15
15
5
Фернандиньо
18
Кристиан
6
Габриэль
6
Габриэль
18
Кристиан
4
15
15
4
9
Чурин
91
91
9
Чурин
7
40
40
7
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
30
A. Farina
ЦП
Главный тренер
Виктор Бернай
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Остались в запасе
30
A. Farina
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Виктор Бернай
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
18
Офсайды
0
3
Количество передач
328
355
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Серро Портеньо
- : -
29.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
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Атлетико Паранаэнсе
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