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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 19 июля 2024
Серро Портеньо
19.07.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
33'
M. Benitez
69'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе
90'
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Эскивель
82'
Желтая карточка
Пабло
79'
Пенальти не реализован!
Фернандиньо
Желтая карточка
E. Gimenez
71'
69'
ГОЛ! 1:1!
Кристиан
67'
Желтая карточка
Кристиан
Желтая карточка
C. Baez
63'
Замена
F. Da Costa
️️️️
Д. Чурин
62'
58'
Замена
Пабло
️️️️
Т. Куэльо
58'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Б. Запелли
46'
Замена
Кристиан
️️️️
Д. Оливейра
Желтая карточка
Р. Пирис
45'
+8
Пенальти не реализован!
Д. Чурин
45'
+8
45'
+4
Желтая карточка
Д. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
M. Benitez
Пас отдал
D. Rodriguez
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Портеньо
33
C. Baez
ЦЗ
8
F. Carrizo
ЦП
7
D. Rodriguez
ЦП
16
E. Gimenez
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Диего Чурин
(К)
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Серро Портеньо
30
A. Farina
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
91
F. Da Costa
ЦФ
40
F. Fernandez
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
18
Кристиан
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
1-5-1-3
33
7
16
5
Морель
26
Пирис
8
11
Итурбе
1
4
9
Чурин
3-2-2-1
24
Линк
37
Эскивель
27
Роша
44
Хелено
14
Эрик
5
Фернандиньо
10
Запелли
28
Куэльо
20
Оливейра
9
Чурин
91
91
9
Чурин
37
Эскивель
12
Фернандо
12
Фернандо
37
Эскивель
20
Оливейра
18
Кристиан
18
Кристиан
20
Оливейра
10
Запелли
17
Каноббио
17
Каноббио
10
Запелли
28
Куэльо
92
Пабло
92
Пабло
28
Куэльо
Остались в запасе
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
40
F. Fernandez
ЦФ
30
A. Farina
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
Главный тренер
Виктор Бернай
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
40
F. Fernandez
ЦФ
30
A. Farina
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе
3
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
251
352
Сейвы
4
1
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Серро Портеньо
- : -
29.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
General Pablo Rojas, Asuncion
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