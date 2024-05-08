Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро: обзор матча 08 мая 2024
Росарио Сентраль
08.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа G, 4 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
87'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Атлетико Минейро
89'
Замена
Педриньо
️️️️
Паулиньо
87'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Пас отдал
Э. Варгас
78'
Желтая карточка
Э. Варгас
Замена
М. Ловера
️️️️
Х. Кампас
73'
72'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Халк
68'
Желтая карточка
Р. Батталья
65'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сарачо
65'
Замена
Алиссон
️️️️
Г. Скарпа
57'
Желтая карточка
Паулиньо
27'
Желтая карточка
Р. Саравия
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Росарио Сентраль - Атлетико Минейро
4
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
11
Количество передач
230
707
Сейвы
5
0
Точность передач %
63
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.65
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
Новости команд
Все
Росарио Сентраль
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+