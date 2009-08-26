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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сабадель - Атлетико
Сабадель - Атлетико: обзор матча 26 августа 2009
Сабадель
26.08.2009, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сабадель - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
- : -
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
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0 : 0
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31.10.2026
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Испания. Сегунда, 9 тур
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1 : 2
10.10.2026
Сабадель
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Сабадель
2 : 0
26.08.2009
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Нова Креу Альта
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Сабадель
Атлетико
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Агент Карраскаля: «Интерес со стороны «Атлетико» очень реален. Переход может состояться в июле»
2023.01.06 13:25
«Атлетико» ни разу не пробил по воротам за три тайма против «Манчестер Сити»
2022.04.13 23:16
2
Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»
2021.01.11 16:06
«Атлетико» подписал 21-летнего нападающего Шапонича из «Бенфики»
2019.07.11 21:34
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Агент Карраскаля: «Интерес со стороны «Атлетико» очень реален. Переход может состояться в июле»
2023.01.06 13:25
«Атлетико» ни разу не пробил по воротам за три тайма против «Манчестер Сити»
2022.04.13 23:16
2
Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»
2021.01.11 16:06
«Атлетико» подписал 21-летнего нападающего Шапонича из «Бенфики»
2019.07.11 21:34
Куртуа: «Если фанаты «Атлетико» хотят бросать в меня предметы – не страшно. Это не отразится на моей игре»
2019.02.02 21:32
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