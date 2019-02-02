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    Куртуа: «Если фанаты «Атлетико» хотят бросать в меня предметы – не страшно. Это не отразится на моей игре» 

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 23-го тура Примеры против «Атлетико».

    «Жду ли я, что в меня будут бросать предметы? Да, весь матч. Я уже сталкивался с этим в Бельгии. В Андерлехте бросали зажигалки, в Эйпене – пиво. К сожалению, это часть футбола.

    У меня не было неприятных ситуаций на улице, кроме одного раза, когда болельщик закричал: Aupa Atleti [кричалка болельщиков «Атлетико»], когда я был на заправке.

    Все в основном ограничивается социальными сетями, где людям легко оставаться анонимным. И плевками в мою почетную плиту у стадиона. Мне все равно. Если это делает их счастливыми, то я рад за них. Если они хотят бросать предметы в меня во время матча – не страшно, это не отразится на моей игре. Это добавляет мотивации», – сказал Куртуа.

    • Матч «Атлетико» – «Реал» пройдет в следующую субботу.
    • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в летнее трансферное окно.
    • С 2011 по 2014 год Куртуа выступал за «Атлетико».

    Источник: Marca

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    02.02.2019 21:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:05

      Тяжелая игра будет для Реала.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 2 февраля 2019, 23:53

      Носатый утырок в очередной раз показал какая он гнилушка.

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 2 февраля 2019, 23:51

      Поблагодарить носача хотя бы за Облака, который на голову выше бельгийского выскочки. Он мне просто не нравится как человек, да и выбор Членси я глубоко презираю!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 февраля 2019, 23:03

      Ну судя по тому как ты играешь после перехода в Реал - сложно будет показывать игру ещё хуже... поэтому кроме усиленных тренировок - ничего больше не повлияет

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 2 февраля 2019, 22:43

      Вот ДжиДжи если приедет в составе ПСЖ на альянц стадиум, в него там никто не будет кидать. Да любой болельщик Юве с удовольствием пригласил бы его в гости. Он вписал себя в мировую историю футбола, как и многие другие, на долгие годы. О них будут вспоминать еще много десятилетий. А о Куртуа нет ) Я бы собрал команду, типо Куртуа, Неймар, Марез и тд )

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      Рейтинг: +407

      orlovcar 2 февраля 2019, 21:38

      кирпич тебе в голову

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