Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 23-го тура Примеры против «Атлетико».

«Жду ли я, что в меня будут бросать предметы? Да, весь матч. Я уже сталкивался с этим в Бельгии. В Андерлехте бросали зажигалки, в Эйпене – пиво. К сожалению, это часть футбола.

У меня не было неприятных ситуаций на улице, кроме одного раза, когда болельщик закричал: Aupa Atleti [кричалка болельщиков «Атлетико»], когда я был на заправке.

Все в основном ограничивается социальными сетями, где людям легко оставаться анонимным. И плевками в мою почетную плиту у стадиона. Мне все равно. Если это делает их счастливыми, то я рад за них. Если они хотят бросать предметы в меня во время матча – не страшно, это не отразится на моей игре. Это добавляет мотивации», – сказал Куртуа.