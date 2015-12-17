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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Реус Депортиу
Атлетико - Реус Депортиу: обзор матча 17 декабря 2015
Атлетико
17.12.2015, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Реус Депортиу
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