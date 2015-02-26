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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Торино
Атлетик - Торино: обзор матча 26 февраля 2015
Атлетик
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Торино
44'
А. Ираола
61'
О. де Маркос
16'
Ф. Квальярелла (П)
45+3'
М. Лопес
68'
М. Дармиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Торино
83'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Рико
79'
77'
Желтая карточка
Д. Мартинес
73'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
М. Лопес
70'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
А. Адурис
70'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Эчебаррия
70'
68'
ГОЛ! 2:3!
М. Дармиан
Пас отдал
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 2:2!
О. де Маркос
Пас отдал
И. Муньяин
61'
53'
Желтая карточка
М. Дармиан
48'
Желтая карточка
А. Гацци
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Лопес
Пас отдал
М. Дармиан
Желтая карточка
М. Рико
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Ираола
Пас отдал
Б. Эчебаррия
44'
Замена
И. Уильямс
️️️️
К. Гурпеги
42'
39'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
Х. Этчейта
28'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Эррерин
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
3
Этчейта
51
Ираола
18
де Маркос
18
Гурпеги
7
Эчебаррия
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
3
Молинаро
5
Вивес
14
Гацци
7
Эль-Каддури
11
Лопес
27
Квальярелла
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Сусаета
7
Эчебаррия
17
Рико
8
Лопес
8
Лопес
17
Рико
18
Гурпеги
9
Уильямс
9
Уильямс
18
Гурпеги
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
11
Лопес
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Лопес
Остались в запасе
Атлетик
Торино
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Атлетик - Торино
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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