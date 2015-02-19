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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торино - Атлетик
Торино - Атлетик: обзор матча 19 февраля 2015
Торино
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Атлетик
18'
М. Лопес
42'
М. Лопес
9'
И. Уильямс
73'
К. Гурпеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Атлетик
Желтая карточка
М. Дармиан
90'
+4
Желтая карточка
А. Фарнеруд
90'
76'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
О. Эль-Каддури
76'
73'
ГОЛ! 2:2!
К. Гурпеги
Пас отдал
Б. Эчебаррия
72'
Замена
К. Сола
️️️️
И. Уильямс
Замена
Амаури
️️️️
М. Лопес
72'
Желтая карточка
М. Бенасси
71'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Д. Мартинес
58'
57'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Б. Вигуэра
57'
Замена
А. Ираола
️️️️
Й. Ортенече
ГОЛ! 2:1!
М. Лопес
Пас отдал
М. Дармиан
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Пас отдал
К. Молинаро
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Б. Вигуэра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
3
Молинаро
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
14
Гацци
77
Мартинес
11
Лопес
3-2-2-1-2
1
Эррерин
14
Ляпорт
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Ортенече
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
25
Вигуэра
9
Уильямс
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
77
Мартинес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
77
Мартинес
11
Лопес
11
Амаури
11
Амаури
11
Лопес
18
Ортенече
51
Ираола
51
Ираола
18
Ортенече
25
Вигуэра
18
Гурпеги
18
Гурпеги
25
Вигуэра
9
Уильямс
9
Сола
9
Сола
9
Уильямс
Остались в запасе
Торино
Атлетик
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Торино - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Стадио Олимпико
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