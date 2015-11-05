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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Партизан
Атлетик - Партизан: обзор матча 05 ноября 2015
Атлетик
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
5 : 1
Завершен
Партизан
16'
И. Уильямс
19'
И. Уильямс
40'
Б. Эчебаррия
71'
А. Адурис
81'
Г. Элустондо
17'
А. Умару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Партизан
ГОЛ! 5:1!
Г. Элустондо
Пас отдал
А. Адурис
81'
74'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
А. Стеванович
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Б. Эчебаррия
73'
ГОЛ! 4:1!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
71'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
67'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Уильямс
64'
61'
Желтая карточка
И. Шапоньич
55'
Желтая карточка
М. Вуличевич
53'
Желтая карточка
Фабрисио
49'
Желтая карточка
М. Евтович
45'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Умару
ГОЛ! 3:1!
Б. Эчебаррия
40'
39'
Желтая карточка
Л. Чиркович
26'
Замена
Л. Чиркович
️️️️
Г. Балажиц
ГОЛ! 2:1!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Адурис
19'
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Умару
Пас отдал
М. Вуличевич
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Э. Боведа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
15
Абубакар Умару
ЦФ
22
Петар Грбич
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
44
Никола Нинкович
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
3-2-2-3
1
Эррерин
14
Ляпорт
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
2
Боведа
14
Сусаета
7
Эчебаррия
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
4-4-2
31
Кляич
4
Фабрисио
6
Балажиц
4
Вуличевич
18
Субич
91
Стеванович
16
Лукич
10
Бабович
8
Евтович
22
Грбич
15
Умару
9
Уильямс
18
де Маркос
18
де Маркос
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
7
Эчебаррия
6
Элустондо
6
Элустондо
7
Эчебаррия
91
Стеванович
44
Нинкович
44
Нинкович
91
Стеванович
6
Балажиц
31
Чиркович
31
Чиркович
6
Балажиц
15
Умару
8
Шапоньич
8
Шапоньич
15
Умару
Остались в запасе
Атлетик
Партизан
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
12
Живко Живкович
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
77
Никола Труйич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
77
Никола Труйич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Любинко Друлович
Статистика матча Атлетик - Партизан
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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