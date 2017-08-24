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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Панатинаикос
Атлетик - Панатинаикос: обзор матча 24 августа 2017
Атлетик
24.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Панатинаикос
22'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Панатинаикос
Желтая карточка
И. Леке
76'
34'
Желтая карточка
Лусиано
28'
Желтая карточка
М. Юханссон
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Сусаета
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Панатинаикос
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Атлетик
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
3-2-2-2-1
1
Эррерин
3
Этчейта
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
15
Леке
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Кордоба
10
Муньяин
20
Адурис
3-4-1
1
Влаходимос
4
Юханссон
4
Кутрумпис
23
Хульт
6
Зека
6
Курбелис
17
Лод
32
Кабесас
10
Лусиано
Остались в запасе
Атлетик
Панатинаикос
47
Агер Акетче
АП
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
15
Люк Стил
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Атлетик - Панатинаикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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