Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Атлетик
Панатинаикос - Атлетик: обзор матча 17 августа 2017
Панатинаикос
17.08.2017, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетик
29'
Р. Лод
55'
Б. Кабесас
68'
А. Адурис
71'
О. де Маркос
74'
А. Адурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Атлетик
88'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Адурис
71'
ГОЛ! 2:2!
О. де Маркос
Пас отдал
М. Баленсиага
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Муньяин
ГОЛ! 2:0!
Б. Кабесас
55'
Желтая карточка
Д. Курбелис
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лод
29'
22'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
6
Зека
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Атлетик
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-4
1
Влаходимос
23
Хульт
4
Кутрумпис
4
Моледо
6
Зека
6
Курбелис
32
Кабесас
17
Лод
3-3-1-1-2
1
Эррерин
18
де Маркос
3
Этчейта
14
Ляпорт
15
Леке
6
Весга
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
Остались в запасе
Панатинаикос
Атлетик
15
Люк Стил
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Панатинаикос - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+