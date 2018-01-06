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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Питерборо Юнайтед
Астон Вилла - Питерборо Юнайтед: обзор матча 06 января 2018
Астон Вилла
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Питерборо Юнайтед
8'
К. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
8'
Начало матча
Статистика матча Астон Вилла - Питерборо Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
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Астон Вилла
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 0
28.10.2026
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24.10.2026
Манчестер Сити
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Англия. Первая лига, 16 тур
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21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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27.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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