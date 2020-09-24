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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Астон Вилла
Бристоль Сити - Астон Вилла: обзор матча 24 сентября 2020
Бристоль Сити
24.09.2020, четверг, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
11'
А. Эль-Гази
14'
Б. Траоре
73'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Астон Вилла
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
84'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. Палмер
84'
78'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Х. Лэнсбери
73'
ГОЛ! 0:3!
О. Уоткинс
70'
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
70'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
К. Дэвис
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
C. Brunt
66'
14'
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
Пас отдал
Д. Рэмзи
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
К. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
4-4-2
1
О'Лири
2
Сессеньон
4
26
Винер
10
17
Элиассон
6
Надь
11
45
Палмер
42
Семеньо
18
Дьедиу
4-2-3-1
31
Стир
27
Эль-Мохамади
24
Жилберт
30
Хаус
3
Тэйлор
23
Лэнсбери
6
Накамба
11
Траоре
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
9
Дэвис
11
19
Бакинсон
19
Бакинсон
11
45
Палмер
4
Массенго
4
Массенго
45
Палмер
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
9
Дэвис
11
Уоткинс
11
Уоткинс
9
Дэвис
Остались в запасе
Бристоль Сити
Астон Вилла
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
91
Ловре Калинич
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бристоль Сити - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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