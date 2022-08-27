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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Астана
Тараз - Астана: обзор матча 27 августа 2022
Тараз
27.08.2022, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Астана
19'
А. Жумабек
82'
K. Lebon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тараз - Астана
82'
ГОЛ! 1:1!
K. Lebon
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
M. Shakhmetov
80'
Замена
E. Kuantayev
️️️️
А. Таубай
79'
75'
Замена
K. Lebon
️️️️
А. Дарабаев
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Д. Караман
63'
Замена
Ж. Жаксылыков
️️️️
М. Амирханов
63'
Желтая карточка
А. Кенесбек
39'
39'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Ж. Манзорро
Желтая карточка
А. Жуниор
36'
23'
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
ГОЛ! 1:0!
А. Жумабек
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
16
M. Shakhmetov
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
99
Педру Эужениу
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
17
Жереми Манзорро
АП
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Тараз
70
Bauyrzhan Rakhmet
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
95
Keelan Lebon
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
4-2-3
74
Сейсен
22
Жуниор
20
Амирханов
3
Даиров
5
Кенесбек
44
Гадрани
10
Таубай
9
Жумабек
18
Караман
16
4-3-2-1
16
Заруцкий
13
Оганесян
4
Кусяпов
23
Поляков
27
Досмагамбетов
6
Дарабаев
10
Томасов
99
Эужениу
7
Эбонг
17
Манзорро
20
Влут
20
Амирханов
2
Жаксылыков
2
Жаксылыков
20
Амирханов
18
Караман
0
0
18
Караман
16
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
16
10
Таубай
0
0
10
Таубай
6
Дарабаев
95
95
6
Дарабаев
17
Манзорро
88
Перцух
88
Перцух
17
Манзорро
Остались в запасе
Тараз
Астана
70
Bauyrzhan Rakhmet
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
13
Станислав Басманов
ЛВ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
70
Bauyrzhan Rakhmet
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
13
Станислав Басманов
ЛВ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Тараз - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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