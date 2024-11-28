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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Витория Гимараеш
Астана - Витория Гимараеш: обзор матча 28 ноября 2024
Астана
28.11.2024, четверг, 18:30
Лига конференций, 4 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
40'
Б. Калайца
89'
Х. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Витория Гимараеш
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Мендеш
Желтая карточка
А. Аманович
90'
+4
Желтая карточка
К. Бартолец
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Т. Хандель
Замена
А. Марочкин
️️️️
М. Эбонг
90'
+2
Желтая карточка
Й. Чондрич
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
Х. Рамирес
Пас отдал
Т. Арканджо
Замена
Б. Осеи
️️️️
Н. Грипши
86'
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
82'
Желтая карточка
М. Эбонг
81'
79'
Замена
Т. Хандель
️️️️
Т. Силва
64'
Замена
Бика
️️️️
Ж. Мендеш
64'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Н. Оливейра
64'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
M. Maga
Желтая карточка
Ч. Жоффри
63'
58'
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
Б. Калайца
Пас отдал
К. Бартолец
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
(К)
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
37
Кайо Сезар
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
79
Бика
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
3
Калайца
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
4-3-1-2
14
Варела
44
21
Боревкович
2
20
Кошта
70
Силва
16
Силва
10
Мендеш
10
Сантуш
7
Оливейра
37
Сезар
7
Эбонг
22
Марочкин
22
Марочкин
7
Эбонг
11
Грипши
24
Осеи
24
Осеи
11
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
2
13
Мендеш
13
Мендеш
2
70
Силва
20
Хандель
20
Хандель
70
Силва
7
Оливейра
19
Рамирес
19
Рамирес
7
Оливейра
10
Мендеш
79
Бика
79
Бика
10
Мендеш
Остались в запасе
Астана
Витория Гимараеш
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Астана - Витория Гимараеш
5
3
Всего ударов по воротам
6
34
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
12
11
Офсайды
3
0
Количество передач
299
538
Сейвы
6
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
2
18
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
5
22
Удары из-за пределов штрафной
1
12
xG (ожидаемые голы)
0.6
2.22
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Центральный
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