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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Селтик
Астана - Селтик: обзор матча 22 августа 2017
Астана
22.08.2017, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 3
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Селтик
26'
К. Айер (АГ)
48'
С. Мужиков
49'
П. Твумаси
69'
П. Твумаси
34'
С. Синклейр
81'
О. Нтчам
90'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Селтик
Желтая карточка
С. Граховац
90'
+3
90'
ГОЛ! 4:3!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Н. Биттон
Желтая карточка
Д. Шомко
82'
81'
ГОЛ! 4:2!
О. Нтчам
Пас отдал
С. Армстронг
Желтая карточка
Е. Постников
70'
ГОЛ! 4:1!
П. Твумаси
69'
ГОЛ! 3:1!
П. Твумаси
Пас отдал
Д. Шомко
49'
ГОЛ! 2:1!
С. Мужиков
48'
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Д. Форрест
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Айер
Пас отдал
Д. Шомко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
4-3-1-2
1
Ерич
77
Шомко
5
Аничич
44
Постников
24
Шитов
7
Мужиков
10
Томасов
18
Маевский
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
27
Твумаси
3-1-4-1-1
1
Гордон
20
Айер
23
Лустиг
6
Тирни
55
Биттон
7
Синклейр
8
Браун
10
Нтчам
42
МакГрегор
49
Форрест
29
Гриффитс
Остались в запасе
Астана
Селтик
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астана - Селтик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
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