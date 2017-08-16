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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Астана
Селтик - Астана: обзор матча 16 августа 2017
Селтик
16.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
5 : 0
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Астана
32'
Е. Постников (АГ)
42'
С. Синклейр
60'
С. Синклейр
79'
Д. Форрест
88'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Астана
ГОЛ! 5:0!
Л. Гриффитс
88'
ГОЛ! 4:0!
Д. Форрест
Пас отдал
Л. Гриффитс
79'
63'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
ГОЛ! 3:0!
С. Синклейр
Пас отдал
Л. Гриффитс
60'
Желтая карточка
К. Тирни
49'
ГОЛ! 2:0!
С. Синклейр
42'
Желтая карточка
С. Браун
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Постников
Пас отдал
Т. Рогич
32'
6'
Желтая карточка
Е. Постников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
3-1-3-2-1
1
Гордон
6
Тирни
23
Лустиг
55
Шимунович
55
Биттон
10
Нтчам
8
Браун
7
Синклейр
7
Рогич
49
Форрест
29
Гриффитс
3-4-1-2
1
Ерич
15
Бейсебеков
44
Постников
2
Малый
18
Маевский
15
Граховац
7
Мужиков
27
Логвиненко
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
27
Твумаси
Остались в запасе
Селтик
Астана
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Селтик - Астана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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