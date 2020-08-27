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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кайрат - Ноа
Кайрат - Ноа: обзор матча 27 августа 2020
Кайрат
27.08.2020, четверг, 17:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 1
Завершен
Ноа
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Статистика матча Кайрат - Ноа
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Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
- : -
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
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