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Товарищеские матчи. Клубы
Нью-Йорк Ред Буллз - Арсенал
Нью-Йорк Ред Буллз - Арсенал: обзор матча 27 июля 2014
Нью-Йорк Ред Буллз
27.07.2014, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
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США. МЛС, 33 тур
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3 : 2
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
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Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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