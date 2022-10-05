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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Бр - Арсенал
Динамо Бр - Арсенал: обзор матча 05 октября 2022
Динамо Бр
05.10.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Р. Изотов
80'
Желтая карточка
Д. Степанов
72'
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Ставпец
72'
Замена
А. Сокол
️️️️
Р. Мануйлов
Замена
️️️️
Д. Молчанов
68'
Замена
️️️️
М. Казимир
60'
Желтая карточка
Д. Молчанов
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
3
Данил Луппа
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Владислав Дрогунов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
35
Ilya Sukhoruchenko
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо Бр
10
Николай Мараев
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
1-1-1-3
3
Луппа
15
Новиков
74
Казимир
35
18
Молчанов
10
Дрогунов
3-1-1-2-2
50
Шамов
27
Мануйлов
31
Большаков
5
Степанов
20
Померко
22
Бакалюк
16
Ставпец
18
Яковлев
21
Деспотович
10
Алиев
27
Мануйлов
88
Сокол
88
Сокол
27
Мануйлов
16
Ставпец
9
Изотов
9
Изотов
16
Ставпец
Остались в запасе
Динамо Бр
Арсенал
10
Николай Мараев
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо Бр - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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