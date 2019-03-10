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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Арсенал
Динамо К - Арсенал: обзор матча 10 марта 2019
Динамо К
10.03.2019, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
28'
Д. Гармаш
37'
Сидклей
39'
Д. Гармаш
45+1'
В. Цыганков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Арсенал
Желтая карточка
В. Миколенко
82'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Цыганков
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
Н. Шапаренко
39'
ГОЛ! 2:0!
Сидклей
Пас отдал
В. Миколенко
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
В. Цыганков
28'
Желтая карточка
Д. Гармаш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо К - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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