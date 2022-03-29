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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Армения
Норвегия - Армения: обзор матча 29 марта 2022
Норвегия
29.03.2022, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
9 : 0
Завершен
Армения
24'
Э. Холанд
29'
Д. Кинг (П)
30'
К. Торстведт
34'
Д. Кинг
45+1'
Э. Холанд
58'
Д. Кинг
80'
М. Меллер Дели
86'
А. Серлот
90+1'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Армения
ГОЛ! 9:0!
А. Серлот
Пас отдал
Д. Кинг
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Эушнес
89'
ГОЛ! 8:0!
А. Серлот
86'
ГОЛ! 7:0!
М. Меллер Дели
Пас отдал
В. Бериша
80'
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Торстведт
72'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
К. Айер
68'
Замена
С. Страндберг
️️️️
А. Ханше-Ольсен
63'
ГОЛ! 6:0!
Д. Кинг
Пас отдал
А. Ханше-Ольсен
58'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
М. Эльюнусси
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Холанд
46'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
С. Берге
46'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
ГОЛ! 5:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Торстведт
45'
+1
35'
Замена
О. Арутюнян
️️️️
С. Удо
35'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Э. Сперцян
35'
Замена
А. Назарян
️️️️
В. Бичахчян
ГОЛ! 4:0!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Эдегор
34'
ГОЛ! 3:0!
К. Торстведт
Пас отдал
Э. Холанд
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кинг
29'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Эльюнусси
24'
22'
Желтая карточка
Х. Байрамян
21'
Замена
К. Оганесян
️️️️
Э. Варданян
17'
Красная карточка
А. Оганесян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Хорен Байрамян
АП
0
Эрик Варданян
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Норвегия
4
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
13
Якоб Карлстрем
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
8
Аванес Назарян
ЦЗ
20
Давид Тертерян
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
20
Артем Аванесян
ЛВ
5
Артак Григорян
ОП
12
Геворг Казарян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
4-1-3-2
12
Хансен
15
Бьоркан
3
Айер
21
Ханше-Ольсен
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
11
Эльюнусси
10
Эдегор
18
Торстведт
7
Кинг
9
Холанд
3-3-3
1
Юрченко
4
Арарат
14
Оганесян
3
Ароян
11
Барсегян
8
Удо
23
Бичахчян
7
Байрамян
0
Варданян
10
Сперцян
21
Ханше-Ольсен
4
Страндберг
4
Страндберг
21
Ханше-Ольсен
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
11
Эльюнусси
20
Дели
20
Дели
11
Эльюнусси
8
Берге
7
Эушнес
7
Эушнес
8
Берге
3
Айер
10
Хеуге
10
Хеуге
3
Айер
9
Холанд
7
Серлот
7
Серлот
9
Холанд
18
Торстведт
14
Бериша
14
Бериша
18
Торстведт
23
Бичахчян
8
Назарян
8
Назарян
23
Бичахчян
0
Варданян
13
Оганесян
13
Оганесян
0
Варданян
10
Сперцян
12
Казарян
12
Казарян
10
Сперцян
8
Удо
11
Арутюнян
11
Арутюнян
8
Удо
Остались в запасе
Норвегия
Армения
21
Матиас Норманн
ОП
4
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
13
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
20
Давид Тертерян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
20
Артем Аванесян
ЛВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
4
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
13
Якоб Карлстрем
ЦФ
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
20
Давид Тертерян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
20
Артем Аванесян
ЛВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Норвегия - Армения
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
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