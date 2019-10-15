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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Армения
Финляндия - Армения: обзор матча 15 октября 2019
Финляндия
15.10.2019, вторник, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 8 тур
3 : 0
Завершен
Армения
31'
Ф. Йенсен
61'
Т. Пукки
88'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Армения
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Шуллер
88'
76'
Желтая карточка
В. Ароян
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Й. Похьянпало
61'
54'
Желтая карточка
С. Адамян
40'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йенсен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Армения
0
Арам Айрапетян
ВР
15
Айк Ишханян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
7
Петрос Аветисян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
4-3-1-1
1
Градецки
22
Райтала
15
Вяйсянен
18
Уронен
4
Тойвио
8
Лод
6
Камара
19
Кауко
9
Йенсен
10
Пукки
2-1-4-2
0
Айрапетян
15
Ишханян
3
Ароян
5
Григорян
12
Казарян
9
Овсепян
19
Амбарцумян
11
Барсегян
20
Карапетян
22
Адамян
Остались в запасе
Финляндия
Армения
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
7
Петрос Аветисян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
7
Петрос Аветисян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Статистика матча Финляндия - Армения
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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