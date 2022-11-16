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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Аргентина
ОАЭ - Аргентина: обзор матча 16 ноября 2022
ОАЭ
16.11.2022, среда, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Аргентина
17'
Х. Альварес
25'
А. Ди Мария
36'
А. Ди Мария
44'
Л. Месси
60'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ОАЭ - Аргентина
Желтая карточка
Т. Аль-Зааби
77'
75'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
Замена
Т. Аль-Зааби
️️️️
А. Салмин
65'
60'
ГОЛ! 0:5!
Х. Корреа
Пас отдал
Р. Де Пауль
57'
Желтая карточка
Л. Мартинес
51'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Х. Альварес
Замена
Ф. Лима
️️️️
А. Мабхут
46'
46'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Н. Отаменди
46'
Замена
Х. Корреа
️️️️
М. Акунья
46'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
А. Мак Аллистер
46'
Замена
Н. Молина
️️️️
А. Ди Мария
44'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
А. Ди Мария
36'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Мак Аллистер
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Акунья
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
0
Khaled Aldhanhani
ЦЗ
0
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
12
Халифа Аль-Хаммади
ЦЗ
0
Al Hassan Saleh
ЦЗ
6
Абдалла Рамадан
ЦП
14
Али Салмин
ЦП
11
Кайо Канедо
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
ОАЭ
0
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
1
Али Хасейф
ВР
0
Abdulaziz Hussain
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
0
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
21
Ахмед Абдулла Джамиль
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
ЦП
8
Majed Hassan
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
7
Али Салех
ЦФ
20
Яхья Аль-Гассани
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-2
17
Эйса
0
12
Аль-Хаммади
0
0
6
Рамадан
14
Салмин
7
Мабхут
11
Канедо
4-1-2-2-1
23
Мартинес
19
Отаменди
2
Фойт
6
Мартинес
8
Акунья
5
Паредес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
11
Ди Мария
10
Месси
9
Альварес
7
Мабхут
10
Лима
10
Лима
7
Мабхут
14
Салмин
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
14
Салмин
9
Альварес
8
Фернандес
8
Фернандес
9
Альварес
19
Отаменди
6
Пеццелла
6
Пеццелла
19
Отаменди
20
Мак Аллистер
4
Монтиэль
4
Монтиэль
20
Мак Аллистер
11
Ди Мария
26
Молина
26
Молина
11
Ди Мария
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
8
Акунья
16
Корреа
16
Корреа
8
Акунья
Остались в запасе
ОАЭ
Аргентина
0
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
1
Али Хасейф
ВР
0
Abdulaziz Hussain
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
0
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
21
Ахмед Абдулла Джамиль
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
8
Majed Hassan
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
7
Али Салех
ЦФ
20
Яхья Аль-Гассани
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
0
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
1
Али Хасейф
ВР
0
Abdulaziz Hussain
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
0
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
21
Ахмед Абдулла Джамиль
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
8
Majed Hassan
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
7
Али Салех
ЦФ
20
Яхья Аль-Гассани
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча ОАЭ - Аргентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
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