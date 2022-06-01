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Расписание матчей
Италия - Аргентина
Италия - Аргентина: обзор матча 01 июня 2022
Италия
01.06.2022, среда, 21:45
Финалиссима
0 : 3
Завершен
Аргентина
28'
Л. Мартинес
45+1'
А. Ди Мария
90+4'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Аргентина
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Месси
90'
+1
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Ди Мария
90'
+1
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Ло Чельсо
84'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Л. Мартинес
84'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
К. Ромеро
Желтая карточка
Н. Барелла
77'
Замена
А. Бастони
️️️️
Эмерсон
77'
76'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
72'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Пессина
62'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Д. Кьеллини
46'
Замена
М. Локателли
️️️️
Ф. Бернардески
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
А. Белотти
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Мартинес
Желтая карточка
Л. Бонуччи
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Л. Месси
23'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Маттео Пессина
ЛВ
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Маттео Политано
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
13
Эмерсон
3
Кьеллини
19
Бонуччи
22
Ди Лоренцо
8
Жоржиньо
18
Барелла
4
Пессина
20
Бернардески
10
Распадори
9
Белотти
4-2-3-1
23
Мартинес
26
Молина
19
Отаменди
13
Ромеро
3
Тальяфико
7
Де Пауль
18
Родригес
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
3
Кьеллини
6
Лаццари
6
Лаццари
3
Кьеллини
9
Белотти
20
Скамакка
20
Скамакка
9
Белотти
4
Пессина
4
Спинаццола
4
Спинаццола
4
Пессина
13
Эмерсон
6
Бастони
6
Бастони
13
Эмерсон
20
Бернардески
5
Локателли
5
Локателли
20
Бернардески
11
Ло Чельсо
10
Дибала
10
Дибала
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Ди Мария
13
Ромеро
6
Пеццелла
6
Пеццелла
13
Ромеро
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
Остались в запасе
Италия
Аргентина
22
Алекс Мерет
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Италия - Аргентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
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