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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Арарат
Калуга - Арарат: обзор матча 28 сентября 2019
Калуга
28.09.2019, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 11 тур
1 : 2
Завершен
Арарат
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