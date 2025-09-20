Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»

Кокорин забил плечом в «дерби богов»

38-летний Вальбуэна определился с новым клубом

«Кармиотисса» победила «Аполлон», отыгравшись с 1:3, в первом матче после назначения Кержакова