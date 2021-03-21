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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Эрзурумспор
Антальяспор - Эрзурумспор: обзор матча 21 марта 2021
Антальяспор
21.03.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Эрзурумспор
54'
Фреди
66'
Г. Байракдар
70'
Б. Балчи
39'
A. Chahechouhe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Эрзурумспор
Желтая карточка
В. Сары
90'
+3
Замена
D. Orgill
️️️️
L. Podolski
88'
81'
Желтая карточка
O. Çelik
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Амилтон
80'
79'
Желтая карточка
Z. Bergdich
73'
Замена
G. Obertan
️️️️
J. Ochieng Omolo
73'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Э. Бассан
73'
Замена
O. Çelik
️️️️
П. Бумаль
Замена
S. Sam
️️️️
Г. Байракдар
72'
ГОЛ! 3:1!
Б. Балчи
Пас отдал
Х. Езмерт
70'
ГОЛ! 2:1!
Г. Байракдар
Пас отдал
L. Podolski
66'
ГОЛ! 1:1!
Фреди
54'
Желтая карточка
Х. Езмерт
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
A. Chahechouhe
Пас отдал
А. Новиковас
32'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
M. El Kabir
25'
Замена
А. Новиковас
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
16'
Желтая карточка
Б. Бутко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Сами Угурлу
Эрзурумспор
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
4-5-1
35
Каплан
30
Кудряшов
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
88
Езмерт
16
Фреди
23
Амилтон
10
8
Шахин
17
Байракдар
4-1-2-4
55
3
Да Кошта
91
Бутко
21
20
Бумаль
17
Бассан
92
15
99
14
29
17
Байракдар
10
10
17
Байракдар
23
Амилтон
7
Гюрлер
7
Гюрлер
23
Амилтон
10
12
12
10
20
Бумаль
88
88
20
Бумаль
15
4
4
15
14
61
61
14
17
Бассан
19
Рашани
19
Рашани
17
Бассан
99
11
Новиковас
11
Новиковас
99
Остались в запасе
Антальяспор
Эрзурумспор
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
Остались в запасе
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Антальяспор - Эрзурумспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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