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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Осер
Анси - Осер: обзор матча 17 февраля 2024
Анси
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
0 : 2
Завершен
Осер
12'
Ф. Айе
82'
Л. Синайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Осер
83'
Замена
К. Дануа
️️️️
А. Диуссе
82'
ГОЛ! 0:2!
Л. Синайоко
Пас отдал
Г. Эйн
80'
Красная карточка
И. Сумаре
Замена
А. Босетти
️️️️
K. Djoco
73'
70'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Г. Перрен
70'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Ф. Айе
Желтая карточка
Й. Демонси
64'
60'
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
A. Larose
️️️️
С. Нтамак
58'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
C. Billemaz
58'
39'
Желтая карточка
Г. Перрен
Желтая карточка
H. Soukouna
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Айе
Пас отдал
Л. Синайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-1-1-4
1
Эскале
4
Диас
3
18
Жан
2
5
Каши
24
Демонси
9
19
Нтамак
68
22
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
97
Айе
28
Перрен
12
Пелленар
9
Синайоко
22
70
Кандиль
70
Кандиль
22
19
Нтамак
28
28
19
Нтамак
9
23
Босетти
23
Босетти
9
28
Перрен
90
Сумаре
90
Сумаре
28
Перрен
10
Диуссе
17
Дануа
17
Дануа
10
Диуссе
97
Айе
45
Онаиву
45
Онаиву
97
Айе
Остались в запасе
Анси
Осер
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Анси - Осер
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
0
Количество передач
365
568
Сейвы
0
3
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
Новости команд
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