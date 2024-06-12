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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Пуэрто-Рико - Ангилья
Пуэрто-Рико - Ангилья: обзор матча 12 июня 2024
Пуэрто-Рико
12.06.2024, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ангилья
21'
J. de León (П)
33'
B. Ydrach
48'
W. Rivera
51'
J. de León
58'
Л. Антонетти
65'
W. Rivera
70'
D. Ríos
90'
N. Cardona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пуэрто-Рико - Ангилья
Желтая карточка
W. Rivera
90'
+2
ГОЛ! 8:0!
N. Cardona
90'
90'
+1'
87'
Замена
️️️️
K. Gumbs
87'
Замена
️️️️
N. Millington
Замена
️️️️
A. Biaggi
83'
Замена
️️️️
J. Servania
77'
Замена
️️️️
N. Hernández
76'
Пенальти не реализован!
Л. Антонетти
76'
71'
Замена
️️️️
J. Lloyd
71'
Замена
️️️️
S. Murray
ГОЛ! 7:0!
D. Ríos
Пас отдал
N. Cardona
70'
ГОЛ! 6:0!
W. Rivera
65'
62'
Замена
️️️️
J. Smeins
ГОЛ! 5:0!
Л. Антонетти
Пас отдал
R. Rivera
58'
Замена
️️️️
R. Rivera
57'
Замена
️️️️
D. Ríos
57'
ГОЛ! 4:0!
J. de León
51'
ГОЛ! 3:0!
W. Rivera
Пас отдал
J. de León
48'
45'
+1'
43'
Желтая карточка
V. Carty
(фол)
36'
Пенальти не реализован!
J. Deans
ГОЛ! 2:0!
B. Ydrach
Пас отдал
Л. Антонетти
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. de León
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуэрто-Рико
18
Joel Serrano
ВР
3
Colby Quinones
ЦЗ
15
G. Calderon
ЦЗ
2
Nicolás Cardona
(К)
ЦЗ
20
Sidney Paris
ЦП
13
Gerald Díaz
ЦП
17
Beto Ydrach
ЦП
10
Jeremy de León
ЦФ
7
Wilfredo Rivera
ЦФ
11
Леандро Антонетти
ЦФ
8
Isaac Angking
ЦФ
Главный тренер
Чарли Траут
Ангилья
1
Danniell Bailey
ВР
7
Kyle Lake-Bryan
ЦЗ
5
Alexander Fleming
(К)
ЦЗ
23
Delani Francis
ЦЗ
13
Jalen Smeins
ЦЗ
6
Kian Duncan
ЦЗ
10
Varian Carty
ЦП
19
Jordan Deans
ЦП
9
Lamar Carpenter
ЦП
16
Mekhi Connor
ЦФ
10
Kayne Connor
ЦФ
Главный тренер
Кейт Джеффри
Пуэрто-Рико
12
Jean Fontana
ВР
1
Sebastián Cutler
ВР
4
Rodolfo Sulia
ЦЗ
5
César Velázquez
ЦП
8
Ignacio Antonetti
ЦП
6
Juan O'Neill
ЦП
22
Noeh Hernández
ЦП
21
Darren Ríos
ЦП
16
Adrián Biaggi
ЦП
19
Jaden Servania
ЦФ
17
Ian Silva
ЦФ
9
R. Rivera
ЦФ
Ангилья
18
Kareem Burris
ВР
21
Shemor Browne
ВР
4
Nicholson Millington
ЦЗ
15
Aedan Scipio
ЦП
3
Kemari Gumbs
ЦП
11
Defari Francis
ЦФ
12
Rochard Grant
ЦФ
17
Jayvon Lloyd
ЦФ
22
Stewart Murray
ЦФ
14
Jared Smeins
ЦФ
3-3-4
18
3
15
2
20
13
17
10
8
11
Антонетти
7
3-2-3-2
1
23
13
6
7
5
10
19
9
10
16
22
22
21
21
16
16
19
19
9
9
4
4
3
3
17
17
22
22
14
14
Остались в запасе
Пуэрто-Рико
Ангилья
12
Jean Fontana
ВР
1
Sebastián Cutler
ВР
4
Rodolfo Sulia
ЦЗ
5
César Velázquez
ЦП
8
Ignacio Antonetti
ЦП
6
Juan O'Neill
ЦП
17
Ian Silva
ЦФ
Главный тренер
Чарли Траут
18
Kareem Burris
ВР
21
Shemor Browne
ВР
15
Aedan Scipio
ЦП
11
Defari Francis
ЦФ
12
Rochard Grant
ЦФ
Главный тренер
Кейт Джеффри
Остались в запасе
12
Jean Fontana
ВР
1
Sebastián Cutler
ВР
4
Rodolfo Sulia
ЦЗ
5
César Velázquez
ЦП
8
Ignacio Antonetti
ЦП
6
Juan O'Neill
ЦП
17
Ian Silva
ЦФ
Остались в запасе
18
Kareem Burris
ВР
21
Shemor Browne
ВР
15
Aedan Scipio
ЦП
11
Defari Francis
ЦФ
12
Rochard Grant
ЦФ
Главный тренер
Чарли Траут
Главный тренер
Кейт Джеффри
Статистика матча Пуэрто-Рико - Ангилья
1
1
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
469
181
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
60
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Пуэрто-Рико
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 0
29.03.2026
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 6
15.10.2025
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Суринам
1 : 0
07.06.2025
Пуэрто-Рико
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сен-Мартен
5 : 1
11.11.2026
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
1 : 0
21.09.2026
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
4 : 0
16.11.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
1 : 2
13.11.2025
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Ангилья
0 : 3
07.06.2025
Сальвадор
Информация о матче
Стадион:
Juan Ramón Loubriel Stadium, Bayamon
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