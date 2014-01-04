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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамбли - Анжер
Шамбли - Анжер: обзор матча 04 января 2014
Шамбли
04.01.2014, суббота, 18:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамбли - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шамбли
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Шамбли
Франция. Кубок, 1/32 финала
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0 : 2
05.01.2024
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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2 : 1
04.01.2020
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Франция. Кубок, 1/2 финала
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2 : 0
17.04.2018
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1 : 0
28.02.2018
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Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
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22.11.2026
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Анжер
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01.11.2026
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0 : 0
25.10.2026
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Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
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