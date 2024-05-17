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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Дюнкерк
Анжер - Дюнкерк: обзор матча 17 мая 2024
Анжер
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
0 : 0
Завершен
Дюнкерк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Дюнкерк
Замена
Я. Белхдим
️️️️
П. Капелле
90'
+1
72'
Желтая карточка
М. Коне
70'
Замена
T. Keita
️️️️
E. Bardeli
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Э. Леполь
61'
Замена
И. Ньян
️️️️
Д. Калумба
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
92
Айман Маурер
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
4-1-2-3
75
Фофана
21
Лефор
22
Хунтонджи
29
Анен
7
Валери
15
Капелле
8
Абделли
30
Калумба
99
Диони
28
Эль-Мелали
22
Леполь
4-1-2-1-2
30
Коне
17
Юссуф
29
Бессил
28
Билинги
26
Санганте
5
Гбамен
20
18
92
Маурер
80
Яссин
18
Курте
22
Леполь
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
22
Леполь
15
Капелле
14
Белхдим
14
Белхдим
15
Капелле
30
Калумба
7
Ньян
7
Ньян
30
Калумба
18
44
44
18
Остались в запасе
Анжер
Дюнкерк
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Зинедин Ферхат
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Зинедин Ферхат
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Анжер - Дюнкерк
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
12
4
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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