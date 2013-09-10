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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Нидерланды
Андорра - Нидерланды: обзор матча 10 сентября 2013
Андорра
10.09.2013, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 2
Завершен
Нидерланды
49'
Р. ван Перси
53'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Нидерланды
Замена
Х. Айяла
️️️️
М. Пужоль
84'
78'
Желтая карточка
Р. Влаар
78'
Замена
Д. Кейт
️️️️
У. Снейдер
Замена
В. Морейра
️️️️
Г. Риера
71'
Замена
С. Морено
️️️️
И. Лоренцо
58'
Желтая карточка
М. Виейра
56'
Желтая карточка
И. Лоренцо
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Перси
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
К. Строотман
46'
Замена
А. Махер
️️️️
Й. Виллемс
Желтая карточка
И. Лима
38'
Желтая карточка
М. Сан Николас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Робин ван Перси
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
0
Адам Махер
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-5-1
13
Поль
5
Эмили Гарсия
15
Сан Николас
2
Мартинес
6
Лима
19
Лоренцо
7
Пужоль
8
Виейра
3
Валес
21
Гарсия
9
Риера
4-3-1-2
22
Ворм
0
Янмат
6
де Врей
0
Влаар
5
Виллемс
7
Ленс
16
Строотман
14
Схаарс
10
Снейдер
7
Схакен
9
ван Перси
9
Риера
17
Морейра
17
Морейра
9
Риера
7
Пужоль
18
Айяла
18
Айяла
7
Пужоль
19
Лоренцо
11
Морено
11
Морено
19
Лоренцо
5
Виллемс
0
Махер
0
Махер
5
Виллемс
10
Снейдер
0
Кейт
0
Кейт
10
Снейдер
Остались в запасе
Андорра
Нидерланды
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Андорра - Нидерланды
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Анте Вучемилович-Шимунович
(Осиек)
Стадион:
Комуналь
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