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Евро-2024
Андорра - Армения
Андорра - Армения: обзор матча 02 сентября 2011
Андорра
02.09.2011, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 9 тур
0 : 3
Завершен
Армения
35'
М. Пиццелли
75'
Г. Казарян
90+2'
Г. Мхитарян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Армения
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Мхитарян
Красная карточка
И. Лима
+1
Замена
З. Бадоян
️️️️
Г. Казарян
Замена
Х. Санчес Сото
️️️️
Х. Айяла
Замена
А. Едигарян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
М. Виейра
️️️️
С. Морено
Замена
Э. Малакян
️️️️
Э. Манучарян
ГОЛ! 0:2!
Г. Казарян
Пас отдал
А. Саркисов
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Силва
Желтая карточка
А. Саркисов
ГОЛ! 0:1!
М. Пиццелли
Желтая карточка
М. Пужоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
0
Артур Восканян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
17
Завен Бадоян
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
6
Лима
5
Эмили Гарсия
2
Мартинес
18
Айяла
7
Пужоль
3
Валес
11
Морено
5
Силва
4-4-2
1
Березовский
0
Овсепян
0
Алексанян
0
Мкоян
20
Айрапетян
12
Казарян
8
Пиццелли
6
Мкртчян
18
Мхитарян
11
Саркисов
22
Манучарян
11
Морено
8
Виейра
8
Виейра
11
Морено
18
Айяла
0
Санчес Сото
0
Санчес Сото
18
Айяла
5
Силва
19
Гомес
19
Гомес
5
Силва
12
Казарян
17
Бадоян
17
Бадоян
12
Казарян
8
Пиццелли
7
Едигарян
7
Едигарян
8
Пиццелли
22
Манучарян
0
Малакян
0
Малакян
22
Манучарян
Остались в запасе
Андорра
Армения
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
13
Иван Перианес
ВР
19
Иван Лоренцо
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
0
Артур Восканян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
13
Иван Перианес
ВР
19
Иван Лоренцо
ЦП
Остались в запасе
0
Артур Восканян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Андорра - Армения
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
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