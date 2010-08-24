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Андерлехт - Партизан
Андерлехт - Партизан: обзор матча 24 августа 2010
Андерлехт
24.08.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Партизан
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