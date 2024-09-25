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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Ференцварош
Андерлехт - Ференцварош: обзор матча 25 сентября 2024
Андерлехт
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ференцварош
60'
Я. Версхарен
66'
К. Дольберг (П)
86'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Ференцварош
90'
+5
Желтая карточка
Б. Варга
Желтая карточка
М. Ашимеру
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Чивич
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Траоре
Вторая желтая
Н. Ангуло
81'
Замена
Т. Фоке
️️️️
М. Н'Диайе
79'
Желтая карточка
Н. Ангуло
78'
76'
Замена
Э. Чивич
️️️️
К. Рамирес
76'
Замена
С. Гартенманн
️️️️
Э. Ботка
73'
Желтая карточка
Э. Ботка
71'
Замена
Х. Майга
️️️️
М. Абу Фани
71'
Замена
М. Салданья
️️️️
К. Боржес
71'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
К. Закариассен
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
69'
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Стройкенс
69'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
С. Эдози
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Дольберг
66'
ГОЛ! 1:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
М. Стройкенс
60'
Желтая карточка
К. Дольберг
42'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
40'
32'
Желтая карточка
К. Закариассен
19'
Желтая карточка
И. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Леандер Дендокер
(К)
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Кади Боржес
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
25
Занка
4
Шимич
54
Сарделла
16
Версхарен
18
Дендокер
9
Амузу
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-2-2-2
90
Дибус
21
Ботка
26
Сиссе
22
Салаи
2
Рамирес
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
20
Боржес
19
Варга
14
Траоре
16
Н'Диайе
25
Фоке
25
Фоке
16
Н'Диайе
23
Эдози
18
Ашимеру
18
Ашимеру
23
Эдози
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
21
Ботка
3
Гартенманн
3
Гартенманн
21
Ботка
15
Абу Фани
80
Майга
80
Майга
15
Абу Фани
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
20
Боржес
20
Салданья
20
Салданья
20
Боржес
Остались в запасе
Андерлехт
Ференцварош
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Андерлехт - Ференцварош
3
1
5
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
25
Офсайды
1
0
Количество передач
460
349
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.77
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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