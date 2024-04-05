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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Расинг де Феррол
Аморебьета - Расинг де Феррол: обзор матча 05 апреля 2024
Аморебьета
05.04.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 34 тур
3 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
17'
Ф. Гаррета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Расинг де Феррол
80'
Желтая карточка
Д. Кастро
64'
Замена
B. Martínez
️️️️
М. Дельгадо
Замена
А. Карбонель
️️️️
E. Moran
64'
Замена
R. Edwards
️️️️
Х. Морсильо
63'
54'
Замена
S. Merino
️️️️
N. Sánchez
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гаррета
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
3
Хавьер Этчейта
(К)
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
2
Jorge Mier
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
22
Chuca
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
4-3-1-3
3
Этчейта
17
15
Нуньес
35
Гаррета
2
6
Сибо
25
7
Морсильо
8
13
17
3-2-1-4
13
14
15
Кастро
16
Дельгадо
8
8
Берналь
8
Пена
14
Лосада
23
2
Куберо
20
Хименес
8
6
Карбонель
6
Карбонель
8
7
Морсильо
6
6
7
Морсильо
16
Дельгадо
22
22
16
Дельгадо
9
9
23
9
9
23
Остались в запасе
Аморебьета
Расинг де Феррол
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
22
Chuca
ЦП
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
22
Chuca
ЦП
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Аморебьета - Расинг де Феррол
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
15
Офсайды
2
5
Количество передач
298
489
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Instalaciones de Lezama, Lezama
Новости команд
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Аморебьета
Расинг де Феррол
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
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