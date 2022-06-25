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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Амкал
Динамо - Амкал: обзор матча 25 июня 2022
Динамо
25.06.2022, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Амкал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Амкал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
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