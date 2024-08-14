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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Америка - Сент-Луис
Америка - Сент-Луис: обзор матча 14 августа 2024
Америка
14.08.2024, среда, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Сент-Луис
15'
Б. Родригес
79'
Д. Вальдес
86'
Б. Родригес (П)
90+8'
Р. Агирре
49'
И. Вассилев
55'
Э. Левен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Америка - Сент-Луис
ГОЛ! 4:2!
Р. Агирре
Пас отдал
Л. Малагон
90'
+8
Желтая карточка
Л. Малагон
90'
+4
90'
Замена
J. Klein
️️️️
Т. Тотланд
Замена
R. Juárez
️️️️
Д. Вальдес
90'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Родригес
86'
83'
Замена
Д. Гирдвуд-Райх
️️️️
N. Þórisson
ГОЛ! 2:2!
Д. Вальдес
Пас отдал
Р. Санчес
79'
Замена
Р. Агирре
️️️️
Х. Мартин
71'
Замена
К. Борха
️️️️
C. Calderón
71'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Джонатан
71'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Левен
49'
ГОЛ! 1:1!
И. Вассилев
Пас отдал
Э. Левен
Желтая карточка
Д. Вальдес
45'
+3
35'
Замена
И. Вассилев
️️️️
С. Тойхерт
Замена
Э. Санчес
️️️️
Я. Дилросун
32'
ГОЛ! 1:0!
Б. Родригес
Пас отдал
Д. Вальдес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
1
Луис Малагон
ВР
3
Исраэль Рейес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
12
Cristian Calderón
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
9
Хенри Мартин
(К)
ЦФ
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Америка
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
30
Родольфо Кота
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Emilio Lara
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
26
Ричард Санчес
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
28
Эрик Санчес
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
41
Johnny Klein
ЦФ
4-3-2-1
1
Малагон
3
Рейес
3
Лихновски
12
14
Араужо
6
Джонатан
15
Фидальго
10
Вальдес
24
Дилросун
7
Родригес
9
Мартин
4-1-1-4
1
Бюрки
14
Тотланд
22
Хайберт
99
15
23
Левен
10
Хартель
11
Бечер
8
36
Тойхерт
11
12
26
Борха
26
Борха
12
10
Вальдес
29
29
10
Вальдес
6
Джонатан
26
Санчес
26
Санчес
6
Джонатан
9
Мартин
17
Агирре
17
Агирре
9
Мартин
24
Дилросун
28
Санчес
28
Санчес
24
Дилросун
11
3
Гирдвуд-Райх
3
Гирдвуд-Райх
11
36
Тойхерт
19
Вассилев
19
Вассилев
36
Тойхерт
14
Тотланд
41
41
14
Тотланд
Остались в запасе
Америка
Сент-Луис
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
30
Родольфо Кота
ВР
2
Emilio Lara
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
30
Родольфо Кота
ВР
2
Emilio Lara
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Америка - Сент-Луис
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
10
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
13
Количество передач
479
386
Сейвы
5
5
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Америка
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
0 : 0
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
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Информация о матче
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