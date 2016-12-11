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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Чонбук Хендай Моторс - Америка
Чонбук Хендай Моторс - Америка: обзор матча 11 декабря 2016
Чонбук Хендай Моторс
11.12.2016, воскресенье, 10:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Америка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Америка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
- : -
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Аньянг
1 : 1
24.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
- : -
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
Леон
1 : 0
07.09.2026
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